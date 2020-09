Le président du Standard Bruno Venanzi, le marathonien du désert Jean-François Lenvain, l’ex-pongiste Jean-Michel Saive et le cycliste Loïc Vliegen ont couru (les deux premiers) et roulé (les deux derniers) une partie des 1000 km du Fair-Play, une activité pour la bonne cause organisée par le Panathlon pour mettre à l’honneur des héros de la crise du Covid-19 à travers toute la Wallonie et Bruxelles.

Ce mercredi matin, le quatuor a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour aller à la rencontre du personnel de plusieurs hôpitaux de la région liégeoise et d’associations venant en aide aux plus démunis.