Nous vous l'annoncions à la mi-juin: le Standard cherche à augmenter son capital . Le président Bruno Venanzi a finalement trouvé une solution rapide et va ouvrir la porte à un nouvel investisseur dans les prochains jours: François Fornieri, le patron de Mithra, va en effet rentrerdans le capital du club à hauteur de 50%. Il va également investir dans la société immobilière du Standard, comme l'a notamment fait Axel Witsel il y a quelques semaines.L'information vient de la RTBF et nous avons pu la recouper rapidement. Si l'on ne connaît pas tous les détails de ce deal, on sait que Venanzi et Fornieri l'ont conclu il y a quelques jours, dans le midi de la France, avec un certain... Lucien D'Onofrio, ami proche de Fornieri. Ce dernier a d'ailleurs déjà déclaré qu'il envisagerait de racheter le Standard à condition que D'Onofrio y prenne un poste de directeur sportif mais celui-ci est toujours actif à l'Antwerp.