Il y a deux manières de tirer le bilan de la présidence de Bruno Venanzi.

Retenir les derniers moments, et cette dernière saison catastrophique, ce qui serait un raccourci un peu simpliste. Ou prendre un peu de recul, et se rappeler que sous son mandat, le Standard a remporté deux Coupes de Belgique (2016 et 2018), qu’il a pris part à trois campagnes européennes consécutives en phase de groupes (Ligue Europa), une première dans l’histoire du club, mais qu’il n’a pas été assez souvent au rendez-vous des playoffs 1, le marqueur des clubs qui comptent en Belgique, au point qu’il va quitte le G5 prochainement.



(...)