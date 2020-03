L’erreur de jeunesse de Zinho Vanheusden a sans doute coûté deux points au Standard samedi soir. Mais elle pourrait coûter bien plus au final.

"Je ne sais pas combien de matchs il va prendre mais il faudra sûrement faire sans lui au début des PO1", expliquait Mergim Vojvoda, réaliste, après le match.

Le défenseur international kosovar ne s’y trompe pas. Si l’on tient compte des antécédents récents en Pro League, le parquet fédéral devrait envoyer, sur base du tableau indicatif de sanctions, une proposition de transaction de trois matchs au Standard ce lundi pour une semelle "mettant en danger l’intégrité physique de l’adversaire".

La faute de Vanheusden peut être comparée à celle de Paul-José Mpoku à Mouscron. Le joueur avait en effet planté ses crampons (involontairement) dans la jambe de Benjamin Van Durmen et avait reçu une proposition de trois matchs de suspension ainsi qu’une amende de 3 000 euros. La proposition pour Vanheusden devrait se situer dans les mêmes eaux.

Si tel est le cas, il y a fort à parier que le Standard la refuse. Vanheusden se présenterait alors devant la Commission des litiges ce mardi pour plaider sa cause. Si le fait qu’il montre directement… le ballon après la faute ne joue pas spécialement en sa faveur, le manque d’antécédents du Rouche (il avait été exclu à Gand pour deux avertissements et il s’agit de la première carte rouge directe de sa carrière professionnelle), le fait qu’il ne soit nullement considéré comme un joueur méchant, le fait qu’il ait déjà été privé de plus de 50 minutes de match ce samedi et ses excuses envers Alexandre De Bruyn dans le vestiaire sont des circonstances atténuantes. Ces dernières pourraient permettre à la sanction d’être réduite, mardi.

Nous n’en sommes pas encore là mais, si le Standard refuse à nouveau la sanction proposée par la Commission des litiges, un appel sera possible vendredi devant la Commission des litiges d’appel.

Pour rappel, Mpoku avait finalement écopé de deux matchs de suspension, dont un avec sursis, devant cette dernière au mois de décembre. Si ce scénario se représente, Vanheusden pourrait donc jouer le début des PO1…