Alen Halilovic sent qu'il manquera de temps de jeu, cette saison, au Standard. Le joueur aimerait donc faire ses bagages avant lundi soir. Heerenveen est un candidat sérieux et a approché le joueur. Toutefois, le Standard a refusé le montage qui veut que l'AC Milan paye 50% du salaire et le club néerlandais 20 ou 30%, laissant une partie des revenus du joueur à la charge du club liégeois. Heerenveen devra donc revoir son offre s'il veut faire signer le médian offensif avant minuit, lundi.Par ailleurs, sauf cas de force majeure, le mercato entrant du Standard est terminé.