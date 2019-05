Plus les jours passent, plus la préparation des Rouches en vue de la saison 2019-2020 s’affine. Un coin du voile a été levé sur les dates de la reprise, du stage estival et sur les premiers matches amicaux.

Reprise, le jeudi 20 juin. Le retour des Standardmen à l’Académie Robert-Louis Dreyfus s’effectuera le jeudi 20 juin. Comme c’est souvent le cas, les deux premiers jours de reprise seront consacrés aux traditionnels tests physiques avant un retour sur terrain avec ballon.

En amical, au CS Brainois, le mercredi 26 juin. Initialement prévu le 22 juin, le premier match amical, qui se déroulera au CS Brainois (D3 amateurs), aura finalement lieu le mercredi 26 juin dans l’enceinte du club brabançon. Le coup d’envoi sera donné à 18h.

En amical, à l’UR Namur, le samedi 29 juin. Ce match a été annoncé depuis plusieurs semaines. Le Standard se déplacer à l’UR Namur (champion de D3 amateurs) le samedi 29 juin (18h) pour un match de gala aux Bas-Prés. On se souvient que les Rouches y avaient déjà rencontré l’Olympique Marseille en 2016 et l’Excelsior Mouscron en 2017.

En stage dans la Ruhr du 30 juin au 6 juillet. Le stage estival du Standard se déroulera au SportHotel Kaisersau de Kamen, dans la Ruhr (Allemagne) du 30 juin au 6 juillet. Deux rencontres amicales seront programmées sur place.

En amical, face à Strasbourg, le samedi 13 juillet. Le Standard recevra le Racing de Strasbourg (Ligue 1) le samedi 13 juillet.