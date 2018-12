Voici le seul tracas du Standard à l'approche de Charleroi

Un seul nuage est apparu dans le ciel liégeois : la sortie de Collins Fai en tout début de seconde période.

Le latéral camerounais grimaçait au moment de retrouver le banc des réservistes. "Il est touché à la hanche et on ne voulait pas prendre de risque", expliquait Michel Preud’homme. Sa participation au déplacement à Charleroi de ce mercredi n’est pas encore impossible. S’il devait déclarer forfait, Luis Pedro Cavanda, qui a prouvé lors de sa montée au jeu ne plus souffrir de l’épaule, le remplacerait dans le onze de base.