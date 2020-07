Qui se souvient encore de cette exclusion de Zinho Vanheusden suite à une semelle dangereuse (et assez incompréhensible) sur Alexander De Bruyn, le 7 mars dernier, lors de Standard - Saint-Trond (0-0) ?

Elle a eu lieu à une époque où le coronavirus n’en était qu’à ses premiers balbutiements en Belgique. Quand il y avait encore du public et de l’ambiance dans les stades.

Depuis la mini-saga devant la Commission des litiges qui avait suivi ce tacle, plus de quatre mois et demi sans matchs officiels sont passés et la suspension de trois matchs du défenseur des Rouches n’a pu être purgée. Elle le sera lors de trois premiers matchs de la phase classique du championnat 2020-2021.

(...)