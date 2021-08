Ils sont de retour. Et ils sont impatients. Eux, ce sont les fans du Standard, qui vont retrouver Sclessin – leur temple, comme ils l’appellent – ce vendredi. Pour la première fois depuis un partage blanc face à Saint-Trond le 7 mars 2020, le stade Maurice Dufrasne va retrouver une capacité normale, sans jauge maximum.

Mais avec quelques spécificités, conformément au protocole de la Pro League, expliqué par Quentin Gilbert (Supporter Liaison Officer du Standard) et Christian Hanon (Safety&Security Officer du club liégeois).

En pratique, comment ça va se passer ?

“Il y aura un double contrôle d’accès à l’entrée, avec 100 points de contrôle répartis aux quatre coins du stade. Des périmètres seront créés autour des tourniquets pour un premier contrôle covid par des stewards et agents de sécurité. Le supporter y présentera son QR code à travers l’application CovidSafe ou en l’ayant imprimé au préalable. Si le QR code est vert, il y a aussi un contrôle d’identité pour vérifier que le QR code appartient bien à la personne en question. De cette manière, les fraudes ne seront pas possibles. Comme deuxième étape, il y a le contrôle d’abonnement habituel.”

Quelles preuves amener pour entrer ?

“La preuve, au travers du QR code, d’un délai de quatre semaines après un vaccin à dose unique ou la preuve d’un délai de deux semaines après une deuxième dose. Sont également acceptés : un certificat de rétablissement (à partir de 11 jours et jusqu’à maximum 180 jours après un test PCR positif), un test PCR négatif réalisé dans les 72h qui précèdent, un test antigénique rapide (valable jusqu’au lendemain minuit à partir du moment du test).”

À partir de quel âge cette procédure s’applique-t-elle ?

“Elle est valable pour les plus de 12 ans.”

Faut-il porter le masque à l’intérieur du stade ?

“Non. Il n’est plus obligatoire, sauf dans les espaces intérieurs (fan shop ou VIP, où le protocole de l’horeca est appliqué).”

Y aura-t-il des différences entre les tribunes ?

“Non. On ne veut pas de clivage entre les supporters. De plus, la Pro League et le gouvernement poussent pour l’utilisation du Covid Safe Ticket.”

Les supporters pourront-ils se faire aider ?

“En termes de support, nous aurons des intérimaires dans la rue en amont du premier contrôle pour aider les gens qui chercheraient leur QR code. Mais attention, ce support est limité. On demande aux gens de préparer leurs arrivées et donc de déjà préparer l’application et leur carte d’identité pour éviter les files et les embouteillages. Le leitmotiv, c’est que les gens doivent se préparer en amont chez eux. En installant les applications CovidSafe et itsme. Tout ça ne peut être fait le jour du match. On conseille également d’arriver tôt au stade et de s’entraider entre supporters. Pour faire patienter les gens qui arrivent tôt, différentes animations seront proposées, comme un happy hour entre 18h30 et 19h30 (une boisson achetée, une boisson offerte).”

Y a-t-il une vente de tickets pour ce match ?

“Non. Dans un premier temps, on veut favoriser les abonnés (un peu plus de 20 000) et ne pas complexifier la chose avec la vente de tickets.”