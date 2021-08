À la 78e minute de la rencontre entre le Standard et Ostende, Selim Amallah délivre un Sclessin en feu et permet au Rouches d'empocher trois points importants. Mais sur les ralentis, nombreux sont les observateurs à penser que le joueur du Standard se trouvait en position hors-jeu. Pourtant la VAR n'intervient pas et le but est validé, suscitant la colère des Ostendais.

Ce lundi, Frank De Bleeckere, patron des arbitres belges, est revenu sur la phase et a expliqué pourquoi les arbitres-vidéo ne sont pas intervenus. Il a d'abord été très clair : "Pour chaque situation déterminante de la rencontre, la ligne du hors-jeu officielle doit être tracée par la VAR", débute-t-il, "cette ligne doit être tracée sur le pied et le sol. La difficulté dans ce cas-ci était qu'aussi bien le pied de l'attaquant, le défenseur et la balle étaient dans les airs. Pour évaluer cette situation précise, nous devons disposer d'une ligne en 3D."

Mais cette technologie n'est pas disponible pour la compétition belge pour le moment : "La VAR a tracé la ligne en 2D mais ne l'a pas envoyée aux télévisions. Cette ligne moins précise ne pouvait en aucun prouver que l'arbitre de ligne a commis une erreur. La décision initiale (d'accorder le but, Ndlr) a donc été confirmée", a poursuivi De Bleeckere.

L'ancien arbitre a conclu en expliquant que la décision de ne pas intervenir et donc d'accorder le but était la bonne mais que pour davantage de clarté, les images de la ligne du hors-jeu doivent tout de même être envoyées aux chaines de télévision détentrices des droits.