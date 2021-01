C’est conscient de la tâche importante qui lui est assignée que Mbaye Leye est revenu à Sclessin, six mois après l’avoir quitté. Le Sénégalais doit, pour ce qui sera sa première expérience en tant que coach principal, relever un monument du football belge qui a posé un genou à terre.

"Je prendrai toutes les décisions sportives pour sortir le club de cette situation et remettre l’équipe dans de bonnes dispositions le plus rapidement possible. Et il n’y a pas de temps à perdre", a déclaré, lundi, le nouveau T1 des Rouches.

Par le passé, d’autres coachs ont été appelés au chevet d’un Standard moribond.