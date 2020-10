Malgré la somme conséquente proposée par les Anglais pour le médian de 24 ans, les dirigeants liégeois ont décidé de décliner. Et pour cause, dans les bureaux de Sclessin, on ne discutera pas un éventuel transfert du vice-capitaine en dessous de 20M €. Plus tôt dans le mercato, West Ham avait également fait une offensive pour Selim Amallah.