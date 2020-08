Pas de chance pour William Balikwisha. L'ailier gauche du Standard s'est blessé une nouvelle fois à l'épaule et devra se faire opérer pour se rétablir complètement. Dans un communiqué, les Rouches ont annoncé la nouvelle: "Dimanche dernier, notre milieu de terrain offensif s’est malheureusement occasionné une luxation de l’épaule gauche lors de la rencontre amicale contre la Royale Union saint-gilloise."

Le constat est sans appel et le joueur de 21 ans sera sur la touche un bon bout de temps. "Sachant que William a déjà eu également une luxation récidivante de l’épaule droite et que le traitement classique (renforcement) ne donne pas suffisamment de garantie, il a été décidé, en concertation avec le joueur, de planifier une intervention chirurgicale pour chaque épaule (le 27 août et le 9 septembre prochains). L’indisponibilité totale est évaluée entre 3 et 4 mois."

L'an dernier, il avait été prêté à Maastricht et au Cercle de Bruges où il n'a pas réussi à percer.