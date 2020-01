Le joueur avait été prêté au Cercle de Bruges lors de la première partie de saison.

Le Standard a officiellement annoncé le départ en prêt du jeune ailier belgo-congolais William Balikwisha au club de D2 néerlandaise de Maastricht. Il a signé au MVV jusqu'à la fin de saison.

Le joueur de 20 ans avait été prêté au Cercle de Bruges en début de saison mais il n'y avait disputé que 45 petites minutes en championnat et n'entrait plus dans les plans du nouvel entraîneur, Bernd Storck. Le Standard et le Cercle avaient décidé d'un commun accord de mettre fin au prêt du joueur.