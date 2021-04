Il a disputé 194 rencontres, inscrit 45 buts et délivré 18 assists, remportant deux titres de champion avec le Standard, une Coupe de Belgique en 2011 et, évidemment, un Soulier d’or en 2008. Aujourd’hui encore, et pour longtemps, il fait la fierté du Standard. Vous l’aurez reconnu : c’est Axel Witsel. Pour La DH, le Diable rouge, toujours en pleine rééducation, a accepté d’évoquer la 18e finale de Coupe de Belgique de ce qui restera à jamais le club de son cœur. Cette Coupe, l’enfant prodigue de Sclessin espère qu’elle reviendra à Sclessin ce dimanche soir, pour le club, ses supporters mais aussi son grand ami, Mbaye Leye. Entretien.





Axel, pouvez-vous nous dire comment est née votre amitié avec Mbaye Leye ?

"On n’a joué ensemble que durant une saison mais j’ai l’impression qu’on a partagé le même vestiaire durant trois ou quatre ans. En 2010-2011, on a vécu une saison mémorable avec l’épilogue que l’on connaît et cette perte du titre pour 0,5 point, une aberration sans nom. Depuis, on est restés assez proches, avec Mbaye, même si nos destins footballistiques se sont séparés à l’issue de cette saison, on a gardé une belle amitié. Mbaye est quelqu’un de franc, d’honnête, qui dit ce qu’il pense que ce soit en tant que joueur ou, maintenant, comme T1. On est pareils et je pense que c’est pour ça que cela a tout de suite collé entre nous. On a les mêmes valeurs."



(...)