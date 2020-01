Après la victoire du Standard à Malines au terme d'un scénario de fou, les joueurs se sont arrêtés en zone mixte pour débriefer du match.

Thibault Peyre

“Ok on montre de belles choses, ok on est une belle équipe, c’est séduisant mais on manque cruellement d’efficacité. Les trois buts sont les mêmes, c’est pas normal. On doit être des morts de faim et si ce n’est pas le cas, ça va être très compliqué d’accrocher les Play-Off 1.Le résultat est très décevant. Il nous a manqué cette mentalité de tueur, surtout devant notre public. On est déçu.”

Wouter Vrancken

“Ils ont été efficace là où on n’a pas été efficace. C’est dommage car on méritait plus. On a eu de la malchance car il n’y avait pas de corner sur le deuxième but. L’arbitre est venu s’excuser dans le vestiaire, c’est dommage que cela se passe de la sorte. Il n’y a pas eu l’intervention de la VAR et c’est dommage. Je salue la prestation de mes joueurs et notamment Aster Vranckx. Il a été très bon dans le jeu. Les joueurs ont fait ce qu’ils devaient faire, dommage qu’ils ne soient pas récompensés.

Zinho Vanheusden

"C’est dommage de se faire peur derrière. On a mené deux fois, on s’est fait rattraper deux fois. C’est passé tout juste ce soir. Mais on a montré qu’on avait une bonne mentalité. Sur le but, je n’ai pas sauté parce que je pensais qu’Oulare allait avoir le ballon. Je pensais surtout à bloquer de Camargo mais je cherchais l'attaquant que je devais tenir.”

Mehdi Carcela

“C’était un match de haut niveau. Il y avait beaucoup de pression des deux côtés du terrain. On est content d’avoir gagné. C’est dur psychologiquement de ramasser des goals juste après avoir marqué à chaque fois, heureusement on a su relever la tête ce soir.”

Felipe Avenatti

“Je suis très content et très satisfait ce soir. J’ai vécu des moments difficiles cette saison, je remercie le coach et le staff de m’avoir soutenu. C’était un but très important, les 3 points étaient essentiels. Le plus important n’est pas celui qui marque mais la victoire. Je suis un peu chanceux sur mon but car le ballon revient sur moi et je peux conclure. On est trois 9 d'un haut niveau qui sont en concurrence. Oulare a fait un bon match et la compétition est saine entre nous. Le plus important, c'est l'équipe.”

Michel Preud’homme

“On a revu des choses qu’on a souvent vu, comme l’égalisation directement après le repos. Heureusement on a aussi revu les points positifs. On encaisse sur deux phases arrêtées. On sait que c’est la stratégie de Malines, ils sont très performants là-dessus. Ce qui est important c’est qu’on l’emporte”