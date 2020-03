Contacter Yannick Ferrera a été un chemin de croix. Depuis plusieurs mois, il a quitté la Belgique et pris un peu de recul. "Cela me permet de travailler dans mon coin, sans qu’on me regarde trop. Je fais mon truc et je peux vous assurer que j’aime ma vie comme elle est maintenant."

L’ancien entraîneur du Standard et de Saint-Trond, les deux équipes avec lesquelles il a connu le succès en Belgique, une Coupe et un titre en D2, vit une nouvelle aventure folle. Huit ans après avoir suivi Michel Preud’homme à Al-Shabab en tant que T3, Yannick Ferrera est de retour en Arabie saoudite.

(...)