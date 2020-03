Maxime Jacques (avec L.-P. E. et K. S.)

Deux occasions de chaque côté et une carte rouge qui a plombé une soirée qui n’était, de toute façon, pas partie sous les meilleurs auspices.

Voilà comment on peut résumer la rencontre de samedi entre le Standard et Saint-Trond. Une rencontre sans aucune saveur dont le seul fait de match un peu spectaculaire aura donc été cette exclusion assez incompréhensible de Zinho Vanheusden pour un tacle sur Alexandre De Bruyn à… 70 mètres de son but.

(...)