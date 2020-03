Limbourgeois, Zinho Vanheusden affronte ce samedi l’une des deux équipes de sa province.

Un match particulier, donc, pour le natif d’Hasselt, d’autant plus qu’il a porté les couleurs de Saint-Trond de ses 7 à 9 ans. "C’était une belle période et cela rend évidemment cette rencontre un peu plus spéciale que les autres" , reconnaît le défenseur, tout en relativisant ce passage chez les Canaris. "N’exagérons rien non plus, c’est un match comme un autre pour moi. J’ai plus de potes qui supportent le Racing Genk que Saint-Trond. Donc, quand on gagne contre Genk, c’est plus chouette pour moi" , termine celui qui avait précisément ouvert la marque contre le Racing le mois dernier.