Frustré. Voilà comment Zinho Vanheusden s’est présenté en zone mixte après le partage liégeois à l’Antwerp. "On est tous déçu car on a bien joué, l’Antwerp n’a rien créé mis à part le penalty avant la pause", expliquait le défenseur. "On était meilleur qu’eux et il y a 100 % penalty en fin de match, j’étais à deux mètres de l’action puis je l’ai revue. Je suis certain, c’est un penalty très clair. Mais le VAR ne l’a pas vu. Qui y comprend quelque chose ? À eux on le donne, à nous pas. On méritait de gagner vu les efforts qu’on a faits."

Des efforts qui ont montré que le Standard avait du caractère après la déroute londonienne de jeudi. "On a eu un off day jeudi, moi le premier je n’étais pas bien. C’était très difficile à vivre mais la vie continue, c’est le passé. Jouer contre de tels joueurs permet de progresser et cela montre que le top européen est encore loin par rapport à la Belgique. Il fallait réagir, on l’a bien fait. Notre mentalité était bonne. Surtout à 2-0 et vu l’ambiance dans le stade. Je suis très fier de l’équipe. C’est la preuve qu’on a grandi", continuait le Liégeois, qui va rejoindre la sélection U21 de Johan Walem mardi. Et qui ne pourra pas souffler après son retour de blessure et l’enchaînement de rencontre. "Je n’ai pas fait de préparation mais je me sens bien. Si le coach me demande de jouer, je le ferai évidemment."