Au Standard, on espère que Vanheusden pourra encore faire son retour avant la fin de la saison. Le Limbourgeois, 21 ans, s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs du genou droit le 1er novembre lors du match de championnat contre Ostende. Depuis lors, il travaille dur à sa rééducation, d'abord au centre Move to Cure de Lieven Maesschalck à Anvers et à Liège ces dernières semaines.

Pour Vanheusden, c'était déjà sa troisième blessure grave au genou. Le défenseur s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche en septembre 2017 lors d'un match de Youth League avec l'Inter Milan. En mai 2019, il a subi une opération du même genou gauche après un mauvais geste à l'entraînement. En conséquence, il a manqué le championnat européen des moins de 23 ans en Italie et à Saint-Marin.