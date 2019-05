Tandis que les Standardmen prennent du bon temps durant leurs vacances, la direction liégeoise, elle, est à pied d’œuvre pour préparer au mieux la nouvelle saison.

À l’ordre du jour de ce jeudi d’Ascension pour les dirigeants rouches : la prolongation du prêt de Zinho Vanheusden. Arrivé en janvier 2018 à Sclessin où il a terminé sa rééducation suite à une opération des ligaments croisés du genou, le Diablotin s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous Michel Preud’homme.

Rapidement, la saison dernière, l’idée de prolonger le séjour du défenseur central à Liège a germé dans l’esprit des dirigeants et de l’entourage du joueur. "Nous allons tout faire pour que Zinho soit encore avec nous la saison prochaine. C’est dans l’intérêt du joueur et des deux clubs", nous précisait, en février, Bruno Venanzi, confirmant également que le Standard détenait 30 % du joueur de 19 ans.

Ce jeudi matin, Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean ont ainsi pris l’avion direction Milan pour rencontrer les dirigeants nerazzurri afin de discuter d’une prolongation d’un an du prêt de Vanheusden. Qualifié pour la Ligue des champions, l’Inter Milan va encaisser une belle rentrée d’argent et il ne devra pas se séparer de plusieurs joueurs dont Vanheusden aurait pu faire partie.

Compte tenu de la situation de Vanheusden, en pleine rééducation suite à son opération du 8 mai dernier consécutive à un décollement du cartilage au niveau de la trochlée du genou gauche, la prolongation du séjour du Standardman semble être la meilleure solution pour les trois parties.

En restant à Sclessin, Vanheusden continuera d’emmagasiner de l’expérience et sa valeur augmentera à la faveur de prestations européennes. Jeudi soir, le duo Venanzi-Grosjean est rentré à Liège après une réunion plus que positive. La prolongation du prêt de Vanheusden est donc en bonne voie.