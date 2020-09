Face aux Flandriens, les Liégeois ont de nouveau péché dans un domaine bien particulier. Comme depuis le début de la saison, suscitant un peu de jalousie dans le chef de Philippe Montanier.



Pour le premier but lors de la première titularisation en championnat de Michel-Ange Balikwisha. L’attaquant a donc vécu un rêve éveillé dimanche à Sclessin. “C'est fort, c'est ma première fois ici et je marque devant les supporters. J'en ai des frissons, je n'arrive pas à y croire. J'ai pensé à mes parents et à mes frères”, savourait le jeune Liégeois au sortir du terrain.

(...)