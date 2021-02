Tout le monde se souvient du duo Dragon Ball formé par Sébastien Dewaest et Roman Ferber. Il a été remplacé, avec le côté peroxydé en moins, par Nicolas Raskin et Antoine Colassin. Deux amis liés par une blondeur qui a fait leur réputation en Pro League. Deux joueurs qui vont avoir 20 ans dans quelques jours. Un anniversaire qu’ils ne fêteront pas comme il se doit mais avec un duel entre le Standard et Zulte Waregem en préambule.

Une première pour les deux hommes. Ils ne se sont jamais croisés chez les pros. Lors du triste Clasico du premier tour, Antoine Colassin, encore à Anderlecht à cette époque, n’était pas dans la sélection.

La DH a rencontré les deux hommes ces dernières semaines et est revenue avec eux sur leur amitié qui sera mise en pause durant 90 minutes ce dimanche.

Comment est née votre amitié ?

Antoine Colassin : "Je me souviens bien de lui car il était présent lors de mon premier match chez les élites de Charleroi. Il jouait au Standard et était juste beaucoup trop fort. Il était déjà plus puissant que les autres." (...)