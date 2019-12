Découvrez les réactions d'après-match suite au choc wallon entre l'Excel et le Sporting Charleroi.

Bruno Godeau: Je suis déçu, on perd deux points ce soir. On maiîrisait le match avant le goal. Ce n'était pas un beau match à voir à cause de l'accumulation de la fatigue et le terrain qui était en mauvais état. L'équipe a tout donné. C'était difficile de rentrer dans le match sans m'être échauffé,mais je suis content de pouvoir aider l'équipe quand on a besoin de moi. On doit gagner le prochain match à domicile contre Malines."

Nicolas Penneteau: "On a vu deux équipes fortes dans les duels ce soir. C'était une grande bataille sans occasions. On méritait de marquer en seconde période, car Mouscron a marqué sur sa seule opportunité. C'est un bon point, car quand nous sommes menés, c'est bien de revenir dans le match. On n'a pas pu élever notre niveau pour remporter le match. La qualité de Mouscron nous a rendu la tâche difficile. On va se reposer et tout donner pour le dernier match à domicile, on veut fêter cela avec nos supporters !"

Steeven Willems: "Ce n'était pas évident. On a vu beaucoup de duels ce soir. On a bien répondu en deuxième mi-temps, car Mouscron a été meilleur en première période. Au vu de notre première mi-temps, c'est un bon point pris ce soir. On veut gagner la semaine prochaine pour continuer notre série."

Frank Boya: "Nous avons été agressifs ce soir. C'est dommage, car on encaisse sur un long ballon... La chance était du côté de Charleroi ce soir. Notre deuxième mi-temps a été plus difficile. Concernant ma carte, la jaune est bien donnée, mais je ne méritais pas plus. Maintenant, on va souffler un peu avant le match contre Malines."

Karim Belhocine: "La première mi-temps a été difficile, car Mouscron était plus présent dans les duels, même s'ils ne se sont pas vraiment créé d'occasions. On a corrigé cela en deuxième période en proposant plus de courses dans la profondeur. Je ne sais pas si on doit se contenter du point, mais on a réussi à revenir au score et ce n'est pas négligeable. L'essentiel est de bien récupérer pour le prochain match. Mouscron prend beaucoup de points à domicile et on a réussi à prendre un point ici. On gardera le positif de cette rencontre et on discutera du reste par après. Je ne sais pas encore si je ferai tourner au prochain match, c'est trop tôt pour dire ça."

Eric Deleu : "Nous sommes déçus du résultat. On a bien fermé l'axe. Ils étaient meilleurs en seconde période, mais on prend quand même un bête goal. Nous restons humbles, car c'était Charleroi en face, donc le point n'est pas mauvais."