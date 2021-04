L'ancien footballeur international Steven Defour a annoncé lundi sur son compte Instagram qu'il allait mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel à la fin de cette saison. Le milieu de terrain qui fut Soulier d'Or en 2007 aura 33 ans le 15 avril. Il a porté le maillot des Diables Rouges à 52 reprises et a inscrit deux buts entre 2006 et 2017. Il a joué un match en Coupe du monde contre la Corée du Sud en 2014 au Brésil où il a été exclu à la 45e minute. Il avait annoncé sa retraite internationale en mai 2018 à la suite de sa non-sélection pour le Mondial en Russie. Defour a joué successivement dans les rangs professionnels à Genk (2005-06), au Standard (2006-11), au FC Porto (2011-14), à Anderlecht (2014-16), à Burnley (2016-19), à l'Antwerp (2019-20). Il avait rejoint son dernier club formateur du FC Malines le 15 octobre. Il n'y a joué que seize rencontres, treize en Jupiler Pro League.

Il a remporté le titre de champion en Belgique avec le Standard en 2008 et 2009 et au Portugal avec Porta en 2012 et 2013. Il a aussi gagné une Coupe de Belgique en 2011.

"C'est donc à la fin de la saison que je raccroche mes chaussures au clou. En raison des circonstances, vous devez parfois faire des choix plus rapidement que prévu. La douleur physique quotidienne m'a empêché de fournir les performances que j'attends de moi. La résilience mentale nécessaire pour continuer à revenir après des blessures majeures ou mineures était en train de se mettre en place. Ensuite, le choix est malheureusement vite fait. Je tiens à remercier toutes les personnes aussi bien sur le plan sportif, médical que mental qui m'ont permis de faire de mon hobby ma profession. Petit garçon, je ne pouvais que rêver de jouer dans un stade avec des milliers de personnes qui scandent ton nom. Merci à tous pour tous ces moments. A bientôt, Steven", a écrit le joueur du FC Malines.