Découvrez les premières réactions après la défaite d'Anderlecht contre l'Antwerp (1-2).

): "Aujourd'hui on avait une tactique particulière car on était trop bas en première période. On voulait les prendre à la gorge en deuxième mi-temps et c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'on aurait pu tuer ce match plus tôt car on a eu beaucoup d'occasions. Il y a énormément de nouveaux joueurs et on aura besoin de temps pour trouver des automatismes.On ne parle pas encore de titre pour le moment car on va prendre match après match."

Faris Haroun (Antwerp) : "Il faut laisser le temps aux nouveaux joueurs de s'adapter mais ils vont nous apporter beaucoup. On a voulu mettre un peu plus de pression en seconde mi-temps. Ils essayent de jouer à la City mais je pense que footballistiquement, c'est compliqué. On a vu les limites et on a réussi à en profiter. Sur le but, c'est un problème de ce communication. On ne peut pas en vouloir à Sinan qui a réalisé un très bon match."

Steven Defour (Antwerp) : "J'étais très content de revenir sur la pelouse après 8 mois d'absences. Je savais pas si j’allais être titulaire donc c'est un magnifique retour pour moi. J'ai eu des crampes après 60 minutes. Anderlecht a un jeu avec beaucoup de possession et on est revenu avec d'autres intentions en deuxième période On savait qu'Anderlecht allait être moins bien en deuxième période. On a besoin d'un peu de temps mais on est sur la bonne voie. Je sais que ma carte était justifiée car je l'ai bien accroché. Je m'attendais à être sifflé ce soir, c'est le football.

László Boloni (Antwerp) : "Anderlecht a une qualité technique très intéressante mais on a directement senti qu'on pouvait faire quelque chose ici. Aujourd'hui on a fait un grand match avec de la réussite. On aurait pu tuer ce match plus tôt. Pour moi Van Crombrugge est clairement l'homme du match car il est parvenu à les sauver plusieurs fois. Je suis très content pour Miyoshi qui a marqué un très beau goal. C'est bien pour sa confiance et son adaptation."

Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) : "On a eu du mal à revenir dans ce match. Le carton rouge de Sambi nous a un peu coupé les jambes.Personnellement, je suis content de mon match mais je suis avant tout déçu de la défaite. La première mi-temps était bonne. Ensuite cette deuxième mi-temps a commencé très difficilement pour nous. On a mis beaucoup d'énergie pour revenir dans la partie. Nous avons pris des buts stupides qui viennent d'erreurs. Quand l'adversaire met la pression on a du mal à trouver des solutions. On sort le ballon correctement mais à 10 cela devient très compliqué. Kompany a fait un discours dans le vestiaire mais ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire."

Nacer Chadli (Anderlecht) : "Le résultat ne reflète pas vraiment la physionomie du match. On était bien en place puis quand on est revenu, on a eu dix minutes compliquées. La carte rouge nous a fait beaucoup de mal. Nous avons manqué de concentration et l'Antwerp a eu plusieurs occasions. On doit absolument apprendre de nos erreurs. Je me suis senti à l'aise dans ce rôle de numéro 9. A la mi-temps, j'ai pris la parole mais on a pas été assez agressif."

Simon Davies (Anderlecht) : "Nous sommes très frustrés aujourd'hui. En première mi-temps on a réussi à contenir la menace anversoise. On contrôlait les débats en première mi-temps. On avait la possession et on a pas concédé beaucoup d'occasions. On encaisse ce but mais on a montré de la personnalité en revenant au score. On a énormément de jeunes dans l'équipe et ils apprennent vite. Les leaders doivent absolument les guider pour devenir meilleur. Nous avons des qualités mais nous ne sommes pas assez efficaces."