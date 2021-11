Ils n’ont plus tout à fait l’âge de suivre des cours. Quoi que. Il n’empêche, Edward Still (30 ans) et Vincent Kompany (35 ans) se retrouvent ensemble sur les bancs de l’école. Tous deux suivent actuellement la formation pour obtenir la licence UEFA Pro, sésame obligatoire pour entraîner en D1A, sous peine d’amende avoisinant les 5 000 €. "Ce sont deux bons élèves. C’est marrant de savoir qu’ils vont s’affronter ce week-end", s’impatiente Ariël Jacobs, l’un des professeurs titulaires.

Théorie et pratique