Ce vendredi, on a appris que le jeune médian offensif prêté par le Standard au Cercle de Bruges, sans option d'achat, William Balikwisha, avait quitté le noyau A du club. Bernd Storck, le nouveau coach allemand du Cercle, lui a signifié, tout comme à Deman, Koshi et Bassong, qu'il devait désormais s'entraîner avec le noyau B du Cercle de Bruges. L'Allemand estime que ces joueurs n'ont pas le niveau pour évoluer dans son noyau. C'est un coup dur pour le jeune liégeois qui était parti à Bruges pour obtenir du temps de jeu et revenir plus fort.Pour Storck, le prêt pourrait même prendre fin dès maintenant. Le Standard cherche désormais la meilleure option pour son jeune joueur.