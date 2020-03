Au programme de cette émission, la lutte qui fait rage pour accrocher la dernière place qualificative pour les Playoffs 1.

Comme chaque semaine, Vincenzo Ciuro et ses consultants reviendront sur l'actualité du week-end et cette 29e et avant-dernière journée de la phase classique. Malines, Genk et Anderlecht peuvent encore tous les trois rêver d'un ticket pour les Playoffs 1. Igor De Camargo, une nouvelle fois décisif ce week-end est l'invité de la semaine et parlera des possibilités de Malines d'accrocher le top 6 pour la première fois.

Suivez le Grand Débrief en direct vidéo par ici