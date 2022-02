Vouloir retracer le parcours de joueur de Felice Mazzù, c’est s’aventurer quatre bonnes décennies en arrière. Le temps a peut-être un peu chiffonné la chronologie et malmené la précision de certains souvenirs des témoins que nous avons retrouvés. Mais tous se sont replongés avec une joyeuse nostalgie dans l’époque où ils partageaient le vestiaire avec celui qui, plus tard, brillera comme entraîneur du White Star, du Sporting de Charleroi puis de l’Union saint-gilloise, entrecoupé d’un échec à Genk. Car oui, avant sa vie de coach, et avant même sa vie de professeur d’éducation physique, Felice Mazzù (55 ans) a vécu une vie de joueur amateur. Plutôt modeste, il le reconnaît aisément. Une petite carrière que l’on a scindée en trois angles.