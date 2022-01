M. Van Holsbeeck avait été inculpé en 2019 pour blanchiment d'argent et faux, mais de nouveaux éléments d'enquête ont conduit à son placement sous mandat d'arrêt. Ces nouveaux éléments ont été contestés par la défense. "Tous les éléments étaient déjà connus en septembre 2019", ont indiqué Me Daniel Spreutels et Me Alexandre Wilmotte. "Il y a eu des enquêtes supplémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des détectives et du juge d'instruction ces dernières années."

Il n'y a pas non plus de risque de collusion, selon les avocats: "S'il l'avait voulu, M. Van Holsbeeck aurait pu, pendant ces deux dernières années, s'arranger avec d'autres suspects. Cela ne s'est pas produit. Il n'y a donc aucune raison de le garder en prison, surtout à un moment où il est aux prises avec des problèmes de santé."

Le parquet fédéral et le juge d'instruction bruxellois Michel Claise enquêtent depuis un certain temps des pratiques frauduleuses dans le milieu du football belge. Sont visés notamment des montages financiers entourant les transferts de plusieurs joueurs. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d'avoir perçu une commission pour ces transferts à l'insu du RSCA.

La chambre du conseil se prononcera plus tard dans la journée ou mardi matin.