Le Maroc est en deuil depuis ce samedi soir et la confirmation de la mort du petit Rayan, 5 ans, décédé après avoir été bloqué une semaine dans un puit. Les hommages sont nombreux depuis lors à travers le monde.

En Belgique, lors du match entre le Club Bruges et Gand, le joueur gantois Tarik Tissoudali a rendu hommage au petit garçon après avoir inscrit le second but des siens.

Le Marocain a écrit le nom de l'enfant sur son t-shirt sous son maillot avec un coeur en-dessous.