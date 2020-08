Après l'attaquant Paul Onuachu et le gardien de but Maarten Vandevoordt, un troisième joueur du Racing Genk a été testé positif au coronavirus : l'ailier Théo Bongonda. Le résultat de son dernier test effectué jeudi s'est révélé positif. Il manque le match d'ouverture du championnat dimanche à 16h00 à Zulte Waregem, son ancien club.

"Encore une fois, pas de chance pour le KRC Genk : Theo Bongonda a livré un échantillon positif lors des derniers tests de coronavirus de la Pro League - jeudi dernier", a expliqué Genk sur son site web. "Tous les autres joueurs et membres du personnel ont heureusement été testés négatifs. Le test positif de Theo n'a été communiqué au club que tard vendredi soir. Bongonda va maintenant être mis en quarantaine pendant sept jours et va bien sûr manquer le premier match de championnat, qui était organisé par son ancienne équipe Zulte Waregem". Les préparatifs de Genk pour la nouvelle saison ont été laborieux ces dernières semaines. Outre les tests positifs d'Onuachu et de Vandevoordt, il y a eu également l'infection au paludisme d'Eboue Kouassi. Daniel Munoz, nouveau venu dans l'équipe, n'est arrivé dans le Limbourg que le 19 juillet en raison de la crise du Covid-19.