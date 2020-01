C. F.

Le gardien français est prêté à Genk avec une option d’achat par Anderlecht.



Didillon n’a prononcé aucun mot négatif sur le RSCA mais son regard en disait parfois long, notamment quand on a évoqué son jeu aux pieds avec le coach Hannes Wolf, ce que Vincent Kompany lui reprochait. « Je suis aujourd’hui dans un club concurrent d’Anderlecht pour une place en playoffs. C’est une situation bizarre mais... (Il montre le logo de Genk sur son maillot). Je vais tout donner pour mes nouvelles couleurs. C’est un grand club, un club où personne ne refuserait de jouer en Belgique. »



Didillon avait aussi une possibilité de signer au New York Red Bull durant ce mercato mais il a préféré un défi plus sûr. Notons encore qu’il pourra jouer contre Anderlecht si l’occasion se présente, vu que les deux matches en phase classique sont déjà passés. Genk prend en charge l’entièreté du salaire en plus d’avoir payé 550.000€ pour s’offrir 25% des droits du joueur.





Thomas Didillon portera le numéro 30 à Genk. Mais ce qu’il l’importe surtout, c’est de pouvoir le montrer sur la pelouse, après 6 mois sur le banc à Anderlecht, dans l’ombre d’Hendrik Van Crombrugge. « J’arrive avec une grande faim de montrer ce dont je suis capable mais je ne parlerais pas de revanche. J’ai juste une grande envie de prouver que je suis digne d’un club comme Genk. »