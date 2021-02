"Je suis déçu. Avant le match, j’aurais signé pour un partage mais le tournant de la rencontre, c’est le poteau après le 0-1. C’est le foot mais c’est de bon augure pour la suite. On a connu une période compliquée mais on a relevé la tête. Finalement, on est que OHL et on a mis la barre très haut en première partie de saison et maintenant, les équipes nous connaissent mieux."

A Sclessin, Henry a tout de même planté son 17e but. "J’avais visé la barre des dix avant le début de saison. Je veux marquer le plus possible."