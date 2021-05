C’est le talent propre aux grandes équipes. Alors qu’il peut compter sur un trio offensif en or composé d’Ito, de Bongonda et d’Onuachu, van den Brom dispose également de solutions de rechange. Positionné derrière Onuachu, Thorstvedt n’est d’habitude pas celui dont on parle le plus mais le Norvégien n’en a cure. Il préfère s’exprimer avec ses pieds.

Outre ses infiltrations, il est parvenu ce jeudi à transformer ses actions en statistiques. Le résultat est saisissant. Son triplé en 21 minutes a placé Genk dans un confort agréable. "Depuis mon but à Charleroi, je suis en totale confiance", expliquait-il à la fin de la rencontre pour mettre des mots sur ses prestations éclatantes depuis plusieurs semaines.

Pour Dessers, c’est le but victorieux inscrit à Anderlecht qui l’a remis dans le droit chemin. Barré par la concurrence sévère d’Onuachu et de ses 33 buts en 37 rencontres, le Belgo-Nigérian n’a rien lâché et sa persévérance a payé. Si le quatrième but inscrit par ses soins est anecdotique, il ne l’est pas pour lui qui est parvenu à trouver le chemin du filet une minute après son entrée en jeu.

Cette victoire ne suffira pas aux Limbourgeois pour s’offrir une finale improbable en perspective du titre face au Club Bruges. Qu’importe, la deuxième place est acquise. Pour l’Antwerp, c’est une nouvelle débâcle et la saison commence à s’étirer trop en longueur.

Les hommes de Vercauteren n’ont pas su montrer de l’orgueil pour revenir dans la rencontre quand les circonstances ont tourné en leur défaveur. Il faudra montrer une tout autre mentalité face à Anderlecht pour décrocher la troisième place. Pour partir en vacances l’esprit tranquille.

Fiche Technique

Genk : Vandevoordt ; Munoz, McKenzie, Lucumi, Arteaga ; Hrosovsky, Heynen ; Ito, Thorstvedt (82e Toma), Bongonda (79e Oyen) ; Onuachu (74e Dessers).

Antwerp : Butez ; Seck, Le Marchand, De Laet ; Buta, De Sart (61e Lamkel Ze), Verstraete, Hongla (79e De Pauw), Lukaku (82e Gerkens) ; Mbokani, Miyoshi (78e Avenatti).

Arbitre : J.Boterberg

Avertissements : Miyoshi, Lamkel Ze.

Les buts : 43e Thorstvedt (1-0), 49e Thorstvedt (2-0), 64e Thorstvedt (3-0), 75e Dessers (4-0).