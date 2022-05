Après une rencontre disputée et un but décisif de Tissoudali au bout du suspense (90e+4), les Gantois prennent une avance de 7 points sur Genk, qui joue à 21h00 à Charleroi, et se rapprochent de la victoire finale dans ces "playoffs 2". Déjà qualifiés pour l'Europa League à la suite de leur victoire en Coupe de Belgique, ils offriraient ainsi au 4e des Champions' playoffs un ticket direct pour le 2e tour qualificatif de la Conference League. Si le Sporting carolo bat Genk, ce sera chose faite. Malines s'est montré dangereux en début de rencontre, sur une tentative légèrement hors cadre de Mrabti (15e), puis sur un centre fusant de Storm que Cuypers a failli convertir (17e). Mais l'occasion la plus franche est venue au bout d'un mouvement collectif splendide des Malinois, lorsque Cuypers s'est retrouvé presque tout seul à l'entrée des six mètres adverses (20e), finalement stoppé par un tackle héroïque d'Owusu.

La Gantoise s'est ensuite enhardi, avec une conclusion manquée de Vadis à bout portant (23e) suivie de l'ouverture du score de Ngadeu d'une tête décroisée imparable sur un corner botté par Sven Kums (0-1, 36e). Dans les arrêts de jeu, Godeau s'est lancé dans un tackle peu contrôlé sur Cuypers dans la surface, provoquant un penalty. Davy Roef a saisi l'occasion pour s'illustrer en sauvant admirablement le tir de Mrabti (45e+4).

Le portier s'est encore illustré après le repos, stoppant Shved après un numéro d'équilibriste dans la surface gantoise (47e) et s'interposant devant une nouvelle frappe croisée de l'Ukrainien (67e). La Gantoise a failli refroidir les Malinois sur une contre-attaque fulgurante, mais Bezus a trouvé le poteau sur sa trajectoire (71e), juste avant que Tissoudali ne bute sur Coucke (73e).

La libération malinoise est venue du pied gauche d'Hairemans, qui a transformé un coup franc à l'entrée de la surface en déposant le ballon dans la lucarne d'un Roef impuissant (1-1, 89e). La fin de rencontre a été des plus disputées, avec des occasions pour Schoofs (90e) et Bezus (90e+2), mais Tissoudali a finalement infligé un coup fatal à Malines au bout d'une action cocasse et d'un rebond favorable dans les six mètres (1-2, 90e+4).

Avec 40 points, La Gantoise compte7 points d'avance sur Genk, qui affronte Charleroi à 21 heures. Malines, 29 points, est mathématiquement hors course pour la première place, tout comme Charleroi (28).