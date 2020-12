Ce dimanche soir, Faris Haroun a posté sur son compte Twitter une capture d'écran de propos inacceptables tenus par un internaute qui notait que le capitaine de l'Antwerp "rend les gens racistes", non sans l'avoir traité de "sale cochon" au préalable.L'ex-Diable rouge répondait ceci: "Triste monde dans lequel nous vivons. Black, Belge, Tchadien et fier. Dites non à toute forme de racisme". Plusieurs personnes, ainsi que la Pro League et le club rival du Beerschot, ont alors apporté leur soutien au joueur.