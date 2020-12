Le site spécialisé Transfermarkt a dressé un top 100 des joueurs de chaque championnat selon leur valeur marchande. En Belgique, les Blauw en Zwart se retrouvent logiquement en tête et occupent les trois places du podium.

C'est Krepin Diatta qui est le joueur évalué comme le plus cher du championnat. Agé de 21 ans, le joueur du couloir droit du Club pèse actuellement 20 millions d'euros. En deuxième, arrive celui qui occupe l'autre couloir sur l'échiquier de Philippe Clément. Il s'agit d'Emmanuel Dennis, qui vaut actuellement 16 briques. En troisième position, le premier Belge en la personne d'Hans Vanaken. Le maître à jouer des champions en titre a vu sa côte grimper à 15 millions d'euros.

Derrière ce trio brugeois, arrivent à égalité Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren, les joueurs du Standard et d'Anderlecht, à 21 et 19 ans, valent actuellement 13,5 millions d'euros.

La suite du top 10 est composée de De Ketelaere (Bruges, 12 millions), Yaremchuck (Gand, 11 millions), Maelhe (ex-Genk, 10 millions), Lokonga (Anderlecht, 10 millions) et Simon Mignolet (Bruges, 9 millions).

Trois autres Liégeois, à savoir Samuel Bastien (15e, 7 millions), Selim Amallah (18e, 6,5 millions) et Nicolas Raskin (21e, 6 millions) figurent aussi dans le top 25. Côté Mauve, on y retrouve seulement Hendrik Van Crombrugge (17e avec 6,5 millions de valeur marchande). A noter qu'aucun joueur de Charleroi et de Mouscron ne figure dans ce premier quart du top 100. Le Zèbre le mieux classé est Marco Illaimaharitra (27e, 5 millions d'euros) tandis que le premier Hurlus est Xadas (88e, 2,5 millions).

Le classement est davantage représenté par Bruges (19), Anderlecht (16), Gand (16), Genk (15), Standard (10), Charleroi (8), Antwerp (8), Malines (2), Cercle de Bruges (2), Ostende (1), Mouscron (1), Beerschot (1) et Saint-Trond (1).

Chez les joueurs de moins de 21 ans, c'est l'Anderlechtois Yari Verschaeren qui arrive en tête. Il est suivi par De Ketelaere, Vranckx (Malines, 7,5 millions), Raskin et Kossounou (Bruges, 6 millions).

Pour retrouver le classement complet ici.