Les trois joueurs ont été testés positifs lors du stage hivernal de Malines à Oliva en Espagne. "Ils ont immédiatement été placés en quarantaine et mis à l'écart du groupe", a écrit Malines dans son communiqué. "Les autres joueurs sont testés quotidiennement et tous les tests se sont révélés négatifs. Il est évident que les joueurs ont été contaminés avant le départ pour Oliva et resteront en quarantaine en Espagne et rentreront plus tard en Belgique."

Malines reprendra le collier en championnat le samedi 15 janvier avec un déplacement à Oud-Heverlee Louvain.