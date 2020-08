Formé en bonne partie au Sporting d'Anderlecht et au Club de Bruges, Julien Ngoy a rejoint Stoke City en 2013. Des U18, il est ensuite passé chez les U23, où il a bien progressé. En 2016-2017, il apparaissait d'ailleurs pour la première fois dans le noyau de Premier League. Son nom s'y est retrouvé à sept reprises. En 2018, le club de Premier League le prêtait à Walsall, quelques niveaux plus bas, puis au Grasshopper Club Zurich, en D1 helvète, où il a participé à presque toutes les rencontres. La saison dernière, il évoluait à nouveau dans son club, où il était sous contrat jusqu'en 2022.Agé de 22 ans, il vient de confirmer son engagement avec l'AS Eupen en D1A. Il a paraphé un contrat pour les deux prochaines saisons. Du haut de son mètre 85, l'anversois évolue comme attaquant. Lors de sa jeunesse, le Belgo-Congolais est apparu à quelques reprises sous le maillot de l'équipe nationale belge en U16, U17 et U21. Au moment de quitter le club anglais, il a tenu a remercié tout le monde via un message laissé sur Twitter.D'autres renforts sont attendus chez les Pandas dans les prochains jours...