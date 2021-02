Jan Van den Bergh est un défenseur central. Et comme tous les défenseurs centraux, on le voit parfois mettre son petit but de la tête, sur phase arrêtée. Par contre, on ne s'attendait pas vraiment à le voir balancer un missile du gauche, des trente mètres, dans la lucarne opposée.Et pendant que Maarten Vandevoordt, le jeune gardien de Genk, allait rechercher le ballon au fond de ses filets, Van den Bergh immortalisait ce but unique dans une carrière d'une célébration hors du commun. Admirez plutôt:Score final: 1-2 en faveur des Anversois. Ce but d'ouverture a donc été bien utile au Beerschot.