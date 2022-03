Malgré la victoire lors du derby, le poste de l’entraîneur danois est de plus en plus menacé. Alors que ses troupes étaient encore menées par le Beerschot, Brian Priske a vu Paul Gheyssens et son fils, Michael, descendre dans le vestiaire à la mi-temps. Il s’est ensuivi un violent clash entre le président du Great Old et le coach, d’après nos confrères du Nieuwsblad. "Il va voler dehors, je vous le dis, il va être viré", aurait dit Paul Gheyssens. Tandis que le CEO, Sven Jaecques, a tenté de calmer les ardeurs, Radja Nainggolan s’y serait mêlé également. "Vous n’allez quand même pas le limoger après une telle victoire ?" S’il a évité les interviews télé, Priske s’est quand même présenté en conférence de presse. "Je suis uniquement concerné par mes joueurs, pas avec ce que le président, son fils et Sven Jaecques doivent décider." La rupture semble de plus en plus inévitable. Et ce, à quelques jours du choc contre Anderlecht…