Le groupe de travail fera toutes ses recommandations après le verdict de la CBAS. Il faudra donc attendre au moins jusqu'au 11 mai pour connaître l'issue de ce dossier.

Cela fait plusieurs semaines, désormais, que l'idée a germé dans l'esprit des dirigeants d'Anderlecht . Pour équilibrer un peu la balance de l'impact du coronavirus et de l'arrêt des compétitions sur les clubs belges, les clubs qualifiés pour l'Europe devraient aider ceux qui ont été les plus lésés par cette fin de championnat soudaine.avait notamment expliqué Karel Van Eetvelt.Le FC Bruges , entre autres, avait réagi assez sèchement à cette proposition. Mais cette semaine, il semble que le nouveau CEO des Mauves soit parvenu à mettre cette idée sur la table au sein du groupe de travail qu'il vient d'intégrer. Désormais composé de sept membres, ce groupe de travail doit attribuer les tickets européens, désigner les promus/relégués et mettre le football belge sur la voie d'une réforme. Ses propositions seront ensuite votées lors des assemblées générales de la Pro League.La première réunion de ce groupe de travail se tenait ce mercredi et, selon nos confrères du Nieuwsblad, la création d'un fonds de solidarité établi sur base des rentrées européennes de nos meilleurs clubs était bien à l'ordre du jour. Waasland-Beveren (relégué?), l'Antwerp (qui risque de perdre son billet direct pour l'Europa League), Anderlecht et Genk (qui ne peuvent pas défendre leurs chances en PO1) pourraient, entre autres, bénéficier à court terme de cette manne financière.