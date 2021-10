Un grand d'Europe s'intéresse à Onuachu ! Division 1A N. Ch. Marca annonce que l'Atlético Madrid aimerait faire du Nigérian l'alternative à Luis Suarez à la pointe de son attaque. © Belga

Nos confrères espagnols affirment que l'Atlético a scouté plusieurs fois Paul Onuachu au cours des dernières semaines.



L'attaquant de 27 ans était sur le départ l'été dernier après une saison qui l'avait vu facturer 35 buts toutes compétitions confondues. Mais voilà, l'offre idéale n'est visiblement pas arrivée sur le bureau des dirigeants de Genk et l'attaquant nigérian est toujours là. Auteur de onze buts depuis le début de saison, il pourrait partir cet hiver.



Selon Marca, "cette possibilité se renforce", d'ailleurs. Car l'Atlético Madrid n'a que Luis Suarez comme véritable n°9 et cela pourrait être trop court pour disputer une saison complète aussi dense que celle d'un candidat à la Champions League et à la Liga.



Le quotidien espagnol cite les 22 millions d'euros qui correspondent à la valorisation du joueur sur le site spécialisé Transfermarkt. Quant à savoir si cela suffira pour convaincre les dirigeants limbourgeois de céder leur meilleur joueur en cours de saison...