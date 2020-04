Selon El Mundo Deportivo, le club catalan s'intéresserait à Jonathan David.

La Gantoise va-t-elle faire une affaire en or lors du prochaine mercato d'été en revendant sa pépite canadienne Jonathan David au grand Barcelone ? C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien sportif espagnol souvent bien informé sur ce qui se passe au Camp Nou, El Mundo Deportivo qui lui a consacré un portrait. Le joueur de 20 ans y est décrit comme "le nouveau Haaland, une occasion difficile à manquer."

Pour le journal espagnol, la transaction pourrait se faire pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros, une paille pour les dirigeants blaugranas malgré la crise du coronavirus. Le FC Barcelone est à la recherche d'un remplaçant pour le vieillissant et souvent blessé Luis Suarez même si la piste principale reste Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter. Mais selon El Mundo Deportivo, Jonathan David est un talent qui ne peut échapper au Barça.

Depuis son arrivée en Belgique à l'été 2018, le Canadien d'origine haïtienne a disputé 50 rencontres pour les Buffalos, inscrivant 26 buts et délivrant 12 passes décisives. Un ratio impressionnant pour un joueur aussi jeune et une bonne affaire en vue pour les dirigeants de La Gantoise qui est également pisté par le PSV Eindhoven, Arsenal et le Bayern Munich mais pourrait favoriser un départ en Catalogne, lui qui est un fan inconditionnel de... Ronaldinho.