Un Ultra influent des Storm nous explique les codes de ce mouvement et pourquoi il aboutit parfois à des débordements.

Figure influente des Storm Ultras de Charleroi, "Skull" (qui s’exprime ici à titre individuel), nous explique les valeurs de son mouvement.

Qu’est-ce que signifie être Ultra, pour vous ?

"Étymologiquement, ça veut dire aller au-delà, c’est-à-dire prendre un rôle actif en tribunes. Certains supporters ne voient pas le foot juste comme un objet de consommation. Par exemple, on manifeste pour un usage non répressif de la pyrotechnie, importante à nos yeux. Ou alors, on a dû se plaindre devant un organe des consommateurs pour ne plus devoir payer 23 euros en déplacement pour la même place que le supporter local qui paie 12 euros. Malgré la rivalité avec les Ultras d’autres clubs, nous avons agi ensemble. Il y a une solidarité entre groupes, quand il y a des décès, notamment. C’est plus large que des gens avec des drapeaux qui chantent. C’est aussi le foot qui a créé ce mouvement à cause de l’éloignement de plus en plus grand entre les clubs, les joueurs et leurs supporters. C’est une sous-culture, comme il existe la sous-culture punk, ska, hip hop en musique. On caricature en dépeignant l’Ultra comme un tocard. Il y a des cons, mais j’en connais qui sont chefs de service en hôpital. On agit surtout par mimétisme entre groupes, il n’y a pas de vade-mecum. On voit ce que les autres font et on essaie de faire mieux, dans un esprit de rivalité."