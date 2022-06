À choisir, le Bayern Munich l'aurait gardé trois ans de plus. Mais à nouveau passer son temps en équipe réserve ou sur le banc de l'équipe première n'aurait pas plu à Christopher Scott (20 ans). Suscitant les intérêts de Fortuna Dusseldorf et de Celtic également, le Ghanéo-Allemand a décidé de refuser la prolongation de contrat proposée par le Rekordmeister. Il a préféré opter pour l'ambitieux projet anversois, auquel il espérera contribuer lors des quatre prochaines années. Vu l'expiration de son contrat, l'Antwerp ne doit verser que les indemnités de formation.

Ancien capitaine du Bayern et actuel entraîneur du matricule 1, Mark van Bommel en serait un grand fan. Pas difficile de comprendre pourquoi.

Deux ans d'avance

Scott est un produit de la renommée académie du Bayer Leverkusen. Il y a passé 11 années, terminant en U19 sur une saison ponctuée de 8 buts en 11 apparitions (malgré le fait que la plupart de ses adversaires avaient deux ans de plus à l'époque). Ses performances ont logiquement attirer le regard du Bayern. Le flirt a débouché sur la signature d'un accord de deux ans.

En Bavière, Scott a commencé par intégrer le groupe U19 dirigé par Martin Demichelis. Il n'a en tout cas pas manqué ses débuts : dès son premier match, il s'est offert un triplé lors d'une victoire 0-8 contre Ulm.

Le saut vers l'équipe réserve a rapidement été fait. En 18 mois, il a disputé 48 rencontres avec le FC Bayern II (en D3 l'an dernier et D4 cette année) durant lesquelles il s'est montré décisif toutes les 139 minutes (9 buts et 13 assists étalés sur 3059 minutes).

© PHOTONEWS

Lancé par Flick, bloqué par Nagelsmann

Par contre, au vu de la concurrence, Scott n'est jamais véritablement parvenu à enfoncer la barrière vers l'équipe première. Il aura tout de même joué 32 minutes sous les ordres d'Hansi Flick. L'international U20 allemand est monté 24 minutes contre l'Union Berlin et 8 contre... Leverkusen en avril 2021. "Il est rapide et bon balle au pied", a justifié Flick juste avant de jeter le milieu dans le grand bain. "En plus, il montre de bonnes choses à l'entraînement."

Mais l'arrivée de Julian Nagelsmann a quelque peu freiné son ascension. L'actuel entraîneur du Bayern n'a jamais eu recours à ses services. Même si Scott a participé au stage d'avant-saison et a été à un moment pressenti pour suppléer Benjamin Pavard sur le flanc droit dans le 3-5-2 de Nagelsmann. Celui qui est né de parents ghanéens aurait donc été le pendant d'Alphonso Davies, auquel son style est bien souvent comparé. Scott se démarque effectivement par son explosivité et sa prise de profondeur.

Reste qu'il préfère être déployé en n°10 dans un rôle similaire à celui qu'occupait Kai Havertz à Leverkusen. Il est difficile également de ne pas relever les ressemblances entre les deux produits du Bayer. Ils excellent dans la recherche d'espace, sont de bons dribbleurs et constituent constamment des dangers pour les défenses adverses, notamment grâce à leur mobilité.