La pause aura été courte : un mois à peine s’est écoulé depuis le dernier match à Waasland-Beveren pour la montée en D1A. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de Seraing : nouveaux coachs, confirmation de la montée en D1A, nouveaux prêts de Metz… Sous les ordres de Jordi Condom, le groupe s’est retrouvé pour la première fois jeudi pour une batterie de tests médicaux, au Centre Fifa du Blanc Gravier. Ils se sont poursuivis vendredi et se terminent ce lundi par une visite chez le dentiste. Jusqu’à présent, tout se passe plutôt bien. "Les résultats enregistrés sont encourageants et prouvent que les joueurs se sont bien entretenus durant la trêve, qui n’a pas été très longue finalement. Ils ont pu se reposer complètement durant les deux premières semaines, avant de suivre un programme de course, selon différentes allures, que je pouvais suivre via une application", déclare le préparateur physique, Dimitri Chevremont.

En apprenant qu’il était blanchi dans l’affaire des tests Covid falsifiés, le club peut préparer sereinement la prochaine saison au sommet du football belge. La reprise sur le terrain est programmée pour ce mardi, même si tous les joueurs ne sont pas encore présents.

Un stage est lui aussi prévu début juillet. Ce sera à Metz, avec un amical contre le club local le 17 juillet. Avant cela, les Métallos affronteront La Gantoise le 24 juin, AS Eupen le 30 juin, Racing Luxembourg (BGL Ligue) le 3 juillet, Epinal le 7 juillet et Progrès Niederkorn (BGL Ligue) le 10 juillet.